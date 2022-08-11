Переселенці можуть отримати допомогу від Фонду Ахметова у центрах "Я - Маріуполь"

Фонд Ріната Ахметова та Маріупольська міська рада підписали меморандум про співпрацю з метою системної та ефективної допомоги переселенцям із Маріуполя у центрах підтримки внутрішньо переміщених осіб "Я - Маріуполь", розташованих у різних містах України.

"Для нас дуже важливо, що місто продовжує жити тут, на вільних українських територіях. Це життя - інше, і воно потребує об’єднання зусиль. Фонд Ріната Ахметова допомагає Маріуполю з 2014 року. Для нас це - місто-партнер та місце сили. Місце, де ми зробили безліч гуманітарних ініціатив. Рінат Ахметов та його фонд є стратегічними партнерами Маріуполя. Я упевнена, що ми повернемося до міста-героя з перемогою", - зазначила Наталія Ємченко, директор з комунікацій СКМ.

Як найбільша приватна гуманітарна ініціатива України, Фонд Ахметова бачить своє партнерство перш за все у сфері гуманітарної допомоги.

Також фонд вбачає велику потребу та має готовність надавати психологічну підтримку: від роботи психологів у центрах "Я - Маріуполь" до партнерства із музеєм "Голоси мирних" Фонду Ахметова, де велику долю історій вже складають історії маріупольців. Цей проект є тісно пов’язаним із психологічною реабілітацією мешканців України.

"Я дуже сподіваюся, що у рамках партнерства ми допоможемо великій кількості людей. Для нас важливо, щоби люди, які починають життя у нових умовах, перейшли від етапу "вижити" до етапу "жити". Жити не лише з новими викликами, але й з новими перемогами. Тож ми прагнемо бути партнерами і цих маленьких перемог, і великої перемоги", - підкреслила Наталія Ємченко.

Голова Маріупольської міської ради Вадим Бойченко під час підписання меморандуму зазначив, що Фонд Ахметова почав надавати гуманітарну допомогу Маріуполю ще у 2014 році. Допомога від фонду продовжує надходити.

"Дякую фонду за роки, протягом яких ми разом допомагали маріупольцям і нашому регіону. Я вірю в те, що ця допомога трансформується у наш розвиток. Головна мета нашого спільного із фондом заходу - рятувати життя. Ми зібралися, щоби зафіксувати наші намагання та плідно співпрацювати й надалі", - наголосив Бойченко.

Він підкреслив, що за вісім років війни Фонд Ахметова напрацював великий досвід надання гуманітарної та психологічної допомоги. Наразі це дуже актуально, адже людей треба повертати до життя.

"Я вдячний Рінату Ахметову, який з початку війни запевняє, що ми обов'язково відновимо наш героїчний Маріуполь. І так буде. А зараз дуже важливо гуртуватися навколо порятунку життя звичайних маріупольців" - додав Бойченко.

За 17 років роботи допомогу та інформаційну підтримку фонду охопили майже 25 млн осіб - це більше, ніж кожен другий мешканець України.

З перших днів війни весь бізнес Ріната Ахметова, всі підприємства сконцентровані на одному - допомогти людям вижити, зробити все можливе, щоб вони не залишилися наодинці з бідою.

За цей час психологічну допомогу від фонду вже отримали понад 91 тисячу жителів України. Для цього 250 психологів пройшли навчання фонду курсу "Травма війни".