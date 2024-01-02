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Для переселенців у селищі Таїрове Одеської області триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Вівторок 02 січня 2024 21:22
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Для переселенців у селищі Таїрове Одеської області триває видача допомоги від Фонду Ахметова Для переселенців у селищі Таїрове Одеської області триває видача допомоги від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У селищі Таїрове, що в Одеській області, наразі чимало переселенців. Раніше люди жили в різних областях України. Кожного військова агресія росії змусила спочатку втекти з дому, потім - отримати статус внутрішньо переміщеної особи.

Фонд Ріната Ахметова спрямував до селища Таїрове 2,5 тисячі продуктових наборів для переселенців.

У складі кожного — макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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