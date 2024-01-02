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Для переселенцев в поселке Таирово Одесской области идет выдача помощи от Фонда Ахметова

Вторник 02 января 2024 21:22
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Для переселенцев в поселке Таирово Одесской области идет выдача помощи от Фонда Ахметова Для переселенцев в поселке Таирово Одесской области идет выдача помощи от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В поселке Таирово Одесской области пока немало переселенцев. Раньше люди жили в разных областях Украины. Каждая военная агрессия россии заставила сначала убежать из дома, затем - получить статус внутренне перемещенного лица.

Фонд Рината Ахметова направил в поселок Таирово 2,5 тысяч продуктовых наборов для переселенцев.

В составе каждого – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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