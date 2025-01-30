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Для переселенців із Селидового у Кам‘янському Фонд Ахметова передав тисячу продуктових наборів

Четвер 30 січня 2025 15:30
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Для переселенців із Селидового у Кам‘янському Фонд Ахметова передав тисячу продуктових наборів Фото: Для переселенців із Селидового у Кам‘янському Фонд Ахметова передав тисячу продуктових наборів (прес-служба фонду)
Автор: Сергій Новіков

Бригади мобільної видачі прямують до Кам‘янського, що на Дніпропетровщині. На борту автівок - продовольча допомога від Фонду Ріната Ахметова. Тисяча продуктових наборів призначена для гуманітарного хабу "Селидове UA".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Допомогу можуть отримати ВПО із громади, які зареєстровані у хабі.

Кожний продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат Ахметов Донецька область
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