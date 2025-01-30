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Для переселенцев из Селидово в Каменском Фонд Ахметова передал тысячу продуктовых наборов

Четверг 30 января 2025 15:30
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Для переселенцев из Селидово в Каменском Фонд Ахметова передал тысячу продуктовых наборов Фото: Для переселенцев из Селидово в Каменском Фонд Ахметова передал тысячу продуктовых наборов (пресс-служба фонда)
Автор: Сергей Новиков

Бригады мобильной выдачи направляются в Каменское, что на Днепропетровщине. На борту автомобилей - продовольственная помощь от Фонда Рината Ахметова. Тысяча продуктовых наборов предназначена для гуманитарного хаба "Селидово UA".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Помощь могут получить ВПЛ из громады, которые зарегистрированы в хабе.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.

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Ринат Ахметов Донецкая область
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