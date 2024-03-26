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Для переселенців із Бахмутського району триває видача допомоги від Фонду Ахметова у Дніпрі

Вівторок 26 березня 2024 16:44
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Для переселенців із Бахмутського району триває видача допомоги від Фонду Ахметова у Дніпрі Для переселенців із Бахмутського району триває видача допомоги від Фонду Ахметова у Дніпрі (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У гуманітарному хабі Бахмутського району, який працює у Дніпрі, продовжується видача продовольчої допомоги. До цього хабу Фонд Ріната Ахметова передав 3 тисячі продуктових наборів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У кожному - продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? Із питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU.

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Бахмут Гуманітарна допомога
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