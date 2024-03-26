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Для переселенцев из Бахмутского района идет выдача помощи от Фонда Ахметова в Днепре

Вторник 26 марта 2024 16:44
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Для переселенцев из Бахмутского района идет выдача помощи от Фонда Ахметова в Днепре Для переселенцев из Бахмутского района продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова в Днепре (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В гуманитарном хабе Бахмутского района, работающего в Днепре, продолжается выдача продовольственной помощи. До этого хаба Фонд Рината Ахметова передал 3 тысяч продуктовых наборов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В каждом - продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

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Бахмут Гуманитарная помощь
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