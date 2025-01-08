UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Переселенці вразливих категорій із Луганщини у Харкові отримують допомогу від Фонду Ахметова

Переселенці вразливих категорій із Луганщини у Харкові отримують допомогу від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Для переселенців із Луганської області, які живуть у Харкові, Фонд Ріната Ахметова передав продуктові набори. Видачі розгорнулися у місцевому хабі Попаснянської адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

Гуманітарна допомога призначена для ВПО з Луганщини вразливих категорій, а саме:

— пенсіонерів, яким понад 60 років

— людей, які мають інвалідність.  

З 2014 року фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

Читайте РБК-Україна в Google News
Обличчя війни