Переселенці вразливих категорій із Луганщини у Харкові отримують допомогу від Фонду Ахметова

Гуманітарна допомога призначена для ВПО з Луганщини вразливих категорій, а саме:

— пенсіонерів, яким понад 60 років

— людей, які мають інвалідність.

З 2014 року фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU