Переселенцы уязвимых категорий из Луганщины в Харькове получают помощь от Фонда Ахметова

Гуманитарная помощь предназначена для ВПЛ из Луганщины уязвимых категорий, а именно:

- пенсионеров, которым более 60 лет

- людей, которые имеют инвалидность.

С 2014 года фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU