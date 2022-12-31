Переселенці у Вінниці отримали гігієнічні набори від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова направив ще один гуманітарний вантаж для маріупольців, які під час повномасштабної війни перебралися до Вінниці. Нещодавно майже тисяча наборів із засобами особистої гігієни надійшла до місцевого центру комплексної підтримки переселенців "Я - Маріуполь".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До складу наборів увійшли, зокрема: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Усього до кінця 2022 року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.