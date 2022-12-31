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Переселенцы в Виннице получили гигиенические наборы от Фонда Ахметова

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Суббота 31 декабря 2022 16:25
Переселенцы в Виннице получили гигиенические наборы от Фонда Ахметова Фото: переселенцы в Виннице получили гигиенические наборы от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова направил еще один гуманитарный груз для мариупольцев, во время полномасштабной войны перебравшихся в Винницу. Недавно почти тысяча наборов со средствами личной гигиены поступила в местный центр комплексной поддержки переселенцев "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В состав наборов вошли: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего до конца 2022 для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Мариуполь Гуманитарная помощь