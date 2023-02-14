Переселенці скаржаться, що не отримують виплат: що робити та куди звертатися

Чому не надають виплати

"До Офісу Омбудсмана часто звертаються внутрішньо переміщені особи, які не отримують належних їм виплат на проживання. Так, лише впродовж січня за результатами розгляду 316 звернень було поновлено право на такі виплати для 277-ми ВПО", - йдеться в повідомленні.

Найпоширенішими причинами неотримання допомоги є:

технічна несправність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери

виявлення помилки в персональних даних одержувача, даних номера банківського рахунка або категорії одержувача

Скільки зараз становить допомога

За словами представників Офісу Омбудсмана, фінансова допомога на проживання ВПО зараз складає такі суми:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень

для інших осіб - 2 000 гривень

Що робити, якщо ви перестали отримувати виплати

Матеріальна допомога виплачується щомісяця всім, хто подав заяву на її отримання. Якщо понад місяць ви не отримуєте виплат, варто звернутися до органу соцзахисту з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО.

У реєстрі перевірять вашу особу та виправлять виявлену помилку, якщо така буде.

У разі, якщо розв'язати проблему не вдалось, звертайтеся до Уповноваженого ВР України з прав людини: