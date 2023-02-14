Переселенці скаржаться, що не отримують виплат: що робити та куди звертатися

Останнім часом почастішали звернення внутрішньо переміщених осіб стосовно отримання матеріальної допомоги. Багато хто просто не отримує цих виплат і не знає, що в такому разі робити.
Куди звертатися за поновленням виплат, розповіли на сторінці Офісу Омбудсмана у Facebook.
"До Офісу Омбудсмана часто звертаються внутрішньо переміщені особи, які не отримують належних їм виплат на проживання. Так, лише впродовж січня за результатами розгляду 316 звернень було поновлено право на такі виплати для 277-ми ВПО", - йдеться в повідомленні.
Найпоширенішими причинами неотримання допомоги є:
За словами представників Офісу Омбудсмана, фінансова допомога на проживання ВПО зараз складає такі суми:
Матеріальна допомога виплачується щомісяця всім, хто подав заяву на її отримання. Якщо понад місяць ви не отримуєте виплат, варто звернутися до органу соцзахисту з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО.
У реєстрі перевірять вашу особу та виправлять виявлену помилку, якщо така буде.
У разі, якщо розв'язати проблему не вдалось, звертайтеся до Уповноваженого ВР України з прав людини:
Раніше ми розповідали, як українцям знятися зі статусу ВПО.
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