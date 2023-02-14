Переселенцы жалуются, что не получают выплаты: что делать и куда обращаться

В последнее время участились обращения внутренне перемещенных лиц относительно получения материальной помощи. Многие просто не получают этих выплат и не знают, что в таком случае делать.
Куда обращаться за возобновлением выплат, рассказали на странице Офиса Омбудсмена в Facebook.
"К Офису Омбудсмена часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают надлежащих им выплат на проживание. Только в течение января по результатам рассмотрения 316 обращений было возобновлено право на такие выплаты для 277 ВПО", - говорится в сообщении.
Наиболее распространенными причинами неполучения помощи являются:
По словам представителей Офиса Омбудсмена, финансовая помощь на проживание ВПЛ сейчас составляет следующие суммы:
Материальная помощь выплачивается ежемесячно всем, кто подал заявление на ее получение. Если более месяца вы не получаете выплат, следует обратиться в орган соцзащиты с соответствующим заявлением по месту нахождения на учете ВПЛ.
В реестре проверят вашу личность и исправят обнаруженную ошибку, если таковая будет.
В случае, если решить проблему не удалось, обращайтесь к Уполномоченному ВР Украины по правам человека:
Раньше мы рассказывали, как украинцам сняться со статуса ВПЛ.
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