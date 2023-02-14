Переселенцы жалуются, что не получают выплаты: что делать и куда обращаться

Почему не предоставляют выплаты

"К Офису Омбудсмена часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают надлежащих им выплат на проживание. Только в течение января по результатам рассмотрения 316 обращений было возобновлено право на такие выплаты для 277 ВПО", - говорится в сообщении.

Наиболее распространенными причинами неполучения помощи являются:

техническая неисправность в Единой информационной системе социальной сферы

обнаружение ошибки в персональных данных получателя, данных номера банковского счета или категории получателя

Сколько сейчас составляет помощь

По словам представителей Офиса Омбудсмена, финансовая помощь на проживание ВПЛ сейчас составляет следующие суммы:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен

для других лиц - 2 000 гривен

Что делать, если вы перестали получать выплаты

Материальная помощь выплачивается ежемесячно всем, кто подал заявление на ее получение. Если более месяца вы не получаете выплат, следует обратиться в орган соцзащиты с соответствующим заявлением по месту нахождения на учете ВПЛ.

В реестре проверят вашу личность и исправят обнаруженную ошибку, если таковая будет.

В случае, если решить проблему не удалось, обращайтесь к Уполномоченному ВР Украины по правам человека: