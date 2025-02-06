Переселенці з Покровського району у Кам‘янському отримують допомогу від Фонду Ахметова

Для людей, які жили у Покровському районі Донецької області та евакуювалися до Кам'янського, Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Отримати допомогу можуть переселенці, які зареєстровані у соціальному хабі Покровської адміністрації, що працює в місті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
У кожному наборі - продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.