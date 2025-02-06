Переселенці з Покровського району у Кам‘янському отримують допомогу від Фонду Ахметова

Для людей, які жили у Покровському районі Донецької області та евакуювалися до Кам'янського, Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Отримати допомогу можуть переселенці, які зареєстровані у соціальному хабі Покровської адміністрації, що працює в місті.