Переселенцы из Покровского района в Каменском получают помощь от Фонда Ахметова

Для людей, которые жили в Покровском районе Донецкой области и эвакуировались в Каменское, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Получить помощь могут переселенцы, которые зарегистрированы в социальном хабе Покровской администрации, работающем в городе.