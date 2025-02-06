Фото: переселенці з Покровського району у Кам‘янському отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Для людей, які жили у Покровському районі Донецької області та евакуювалися до Кам'янського, Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Отримати допомогу можуть переселенці, які зареєстровані у соціальному хабі Покровської адміністрації, що працює в місті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.