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Переселенцы из Покровского района в Каменском получают помощь от Фонда Ахметова

Четверг 06 февраля 2025 16:11
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Переселенцы из Покровского района в Каменском получают помощь от Фонда Ахметова Фото: переселенцы из Покровского района в Каменском получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Для людей, которые жили в Покровском районе Донецкой области и эвакуировались в Каменское, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Получить помощь могут переселенцы, которые зарегистрированы в социальном хабе Покровской администрации, работающем в городе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом наборе - продукты самой первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

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Донецкая область Ринат Ахметов
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