Переселенцы из Покровского района в Каменском получают помощь от Фонда Ахметова
Для людей, которые жили в Покровском районе Донецкой области и эвакуировались в Каменское, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Получить помощь могут переселенцы, которые зарегистрированы в социальном хабе Покровской администрации, работающем в городе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
В каждом наборе - продукты самой первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.