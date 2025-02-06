Фото: переселенцы из Покровского района в Каменском получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)

Для людей, которые жили в Покровском районе Донецкой области и эвакуировались в Каменское, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Получить помощь могут переселенцы, которые зарегистрированы в социальном хабе Покровской администрации, работающем в городе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.