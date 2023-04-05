Переселенці можуть купити квиток на поїзд за 1 гривню. Де і як це зробити

Переселенці мають можливість купити квиток на поїзд Укрзалізниці за 1 гривню. Послугою можна скористатись раз на місяць.

Про це йдеться на сайті програми.

Хто може скористатись послугою

Такі квитки оплачують коштом благодійних внесків Tickets.ua, їхніх партнерів та клієнтів сервісу.

Послуга доступна для ВПО раз на місяць. Нею можуть скористатися переселенці, які:

намагаються виїхати з окупованих та близьких до воєнних дій територій;

опинилися у скрутному фінансовому становищі через війну;

шукають можливість швидко добратися до безпечного місця, але бракує грошей.

Купити квиток за 1 гривню можна за наявності довідки внутрішньо переміщеної особи.

Які обмеження діють на квитки

благодійні квитки поширюються лише на другий клас, плацкарт та загальний вагон;

з додаткових послуг - лише постільна білизна.

лише один квиток на замовлення;

скористатись можна один раз на 30 днів.

Усі охочі також можуть долучитись до програми та внести благодійні внески. Зазначимо, що сайт уже зібрав понад 180 тисяч гривень допомоги і понад 3400 людей отримали такі благодійні квитки.

Як отримати благодійний квиток