UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Переселенці з Мар'їнської громади у Павлограді отримують допомогу від Фонду Ахметова

Фото: переселенці з Мар'їнської громади у Павлограді отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

До Павлограду Дніпропетровської області евакуювалося чимало мешканців із Мар'їнської громади. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу наборів із продуктами найпершої необхідності. Видачі розгорнулися у хабі громади, що працює в місті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Насамперед допомога призначена для вимушених переселенців із Мар'їнської громади пільгових категорій. А саме: 

  • людей, які зазнали поранень внаслідок бойових дій;
  • родин, в яких є людина або дитина з інвалідністю;
  • людей, яким більше 60 років;
  • маломобільних осіб. 

  
Кожен продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, консервовану квасолю, соняшникову олію, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. 

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми 2Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат АхметовПавлоград