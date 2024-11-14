Переселенці з Мар'їнської громади у Павлограді отримують допомогу від Фонду Ахметова

Насамперед допомога призначена для вимушених переселенців із Мар'їнської громади пільгових категорій. А саме:

людей, які зазнали поранень внаслідок бойових дій;

родин, в яких є людина або дитина з інвалідністю;

людей, яким більше 60 років;

маломобільних осіб.



Кожен продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, консервовану квасолю, соняшникову олію, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми 2Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.