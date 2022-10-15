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Переселенці у Львові отримали першу партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

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Субота 15 жовтня 2022 18:08
Переселенці у Львові отримали першу партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова Фото: переселенці у Львові отримали першу партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова надіслав першу партію гуманітарної допомоги у центр переселенців "Я - Маріуполь" у Львові.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Мова йде про понад 1,2 тисячі продуктових наборів.

До переданих наборів увійшли продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Львів