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Переселенцы во Львове получили первую партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

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Суббота 15 октября 2022 18:08
Переселенцы во Львове получили первую партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова Фото: переселенцы во Львове получили первую партию гуманитарной помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова направил первую партию гуманитарной помощи в центр переселенцев "Я - Мариуполь" во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Речь идет о более чем 1,2 тысячи продуктовых наборов.

В переданные наборы вошли продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Львов