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Переселенці з Луганщини у Дніпрі почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова

П'ятниця 19 липня 2024 15:36
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Переселенці з Луганщини у Дніпрі почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова Фото: переселенці з Луганщини у Дніпрі почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Для людей, які евакуювалися з тимчасово окупованої Луганської області, триває видача допомоги. Отримати її можуть переселенці, які зареєстровані у Кремінському та Лисичанському хабах. Фонд Ріната Ахметова спрямував до них 2 тисячі наборів із найбільш необхідними продуктами харчування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Кожний продуктовий набір містить макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупу, соняшникову олію, консервовану квасолю, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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