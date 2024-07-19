Фото: переселенці з Луганщини у Дніпрі почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Для людей, які евакуювалися з тимчасово окупованої Луганської області, триває видача допомоги. Отримати її можуть переселенці, які зареєстровані у Кремінському та Лисичанському хабах. Фонд Ріната Ахметова спрямував до них 2 тисячі наборів із найбільш необхідними продуктами харчування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.