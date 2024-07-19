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Переселенцы из Луганской области в Днепре начали получать помощь от Фонда Ахметова

Пятница 19 июля 2024 15:36
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Переселенцы из Луганской области в Днепре начали получать помощь от Фонда Ахметова Фото: переселенцы из Луганской области в Днепре начали получать помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Для людей, эвакуировавшихся из временно оккупированной Луганской области, продолжается выдача помощи. Получить ее могут переселенцы, зарегистрированные в Кременском и Лисичанском хабах. Фонд Рината Ахметова направил в них 2 тысячи наборов с наиболее необходимыми продуктами питания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда .

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