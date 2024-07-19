Фото: переселенцы из Луганской области в Днепре начали получать помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)

Для людей, эвакуировавшихся из временно оккупированной Луганской области, продолжается выдача помощи. Получить ее могут переселенцы, зарегистрированные в Кременском и Лисичанском хабах. Фонд Рината Ахметова направил в них 2 тысячи наборов с наиболее необходимыми продуктами питания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.