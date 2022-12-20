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Переселенці з Донеччини отримали обігрівачі від Фонду Ахметова

Фото: переселенці з Донеччини отримали обігрівачі від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова направив до гуртожитків та центрів компактного проживання внутрішньо переміщених осіб чергову партію обігрівачів, щоби допомогти людям у період зимових морозів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Електроприлади від фонду надійшли для переселенців із Донецької області, що наразі мешкають у Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях. Крім того, частина з них була направлена й на саму Донеччину, де ситуація з опаленням і газопостачанням сьогодні найскладніша.

Доставка обігрівачів відбувається в межах логістичного партнерства, власним коштом Нової пошти.

Загалом до кінця року для внутрішньо переміщених осіб фонд планує передати 1000 таких приладів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Раніше ми писали, що маленька дівчинка передала військовим зворушливий лист та гроші.

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