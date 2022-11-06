Переселенці в Черкасах отримали гігієнічні набори від Фонду Ахметова

Цього разу маріупольці, які через війну були змушені переїхати до Черкас, отримали півтисячі наборів із засобами особистої гігієни від фонду.

Люди, що звертаються до місцевого хабу за підтримкою, кажуть, що така допомога дуже важлива для них. Адже більшість із них змушені починати життя на новому місці фактично з чистого аркуша.

Кожен гігієнічний набір складається з найнеобхідніших речей: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року маріупольцям буде передано 40 тисяч наборів із засобами особистої гігієни від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.