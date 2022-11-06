Переселенцы в Черкассах получили гигиенические наборы от Фонда Ахметова

На этот раз мариупольцы, которые из-за войны были вынуждены переехать в Черкасс, получили полтысячи наборов со средствами личной гигиены от фонда.

Люди, которые обращаются в местный хаб за поддержкой, говорят, что такая помощь очень важна для них. Ведь большинство из них вынуждены начинать жизнь на новом месте фактически с чистого листа.

Каждый гигиенический набор состоит из самых необходимых вещей: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года мариупольцам будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.