Переселенці з Бахмутської громади у Полтаві отримують допомогу від Фонду Ахметова

Для людей, які евакуювалися з Бахмутської громади до Полтави, триває видача продовольчої допомоги. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу наборів із продуктами тривалого зберігання. Отримати допомогу можна у полтавському хабі "З Бахмутом у серці".