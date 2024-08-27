Переселенці з Бахмутської громади у Полтаві отримують допомогу від Фонду Ахметова

Для людей, які евакуювалися з Бахмутської громади до Полтави, триває видача продовольчої допомоги. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу наборів із продуктами тривалого зберігання. Отримати допомогу можна у полтавському хабі "З Бахмутом у серці".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
У кожному наборі - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.