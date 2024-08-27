Переселенцы из Бахмутской общины в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова

Для людей, которые эвакуировались из Бахмутской общины в Полтаву, продолжается выдача продовольственной помощи. Фонд Рината Ахметова передал тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Получить помощь можно в полтавском хабе "С Бахмутом в сердце".