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Переселенці з Бахмутської громади у Полтаві отримують допомогу від Фонду Ахметова

Вівторок 27 серпня 2024 15:57
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Переселенці з Бахмутської громади у Полтаві отримують допомогу від Фонду Ахметова Фото: переселенці з Бахмутської громади у Полтаві отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Для людей, які евакуювалися з Бахмутської громади до Полтави, триває видача продовольчої допомоги. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу наборів із продуктами тривалого зберігання. Отримати допомогу можна у полтавському хабі "З Бахмутом у серці".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному наборі - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Рінат Ахметов Полтава
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