Фото: переселенці з Бахмутської громади у Полтаві отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Для людей, які евакуювалися з Бахмутської громади до Полтави, триває видача продовольчої допомоги. Фонд Ріната Ахметова передав для них тисячу наборів із продуктами тривалого зберігання. Отримати допомогу можна у полтавському хабі "З Бахмутом у серці".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.