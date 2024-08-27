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Переселенцы из Бахмутской общины в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова

Вторник 27 августа 2024 15:57
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Переселенцы из Бахмутской общины в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова Фото: переселенцы из Бахмутской общины в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Для людей, которые эвакуировались из Бахмутской общины в Полтаву, продолжается выдача продовольственной помощи. Фонд Рината Ахметова передал тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Получить помощь можно в полтавском хабе "С Бахмутом в сердце".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом наборе – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.

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Ринат Ахметов Полтава
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