Фото: переселенцы из Бахмутской общины в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)

Для людей, которые эвакуировались из Бахмутской общины в Полтаву, продолжается выдача продовольственной помощи. Фонд Рината Ахметова передал тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Получить помощь можно в полтавском хабе "С Бахмутом в сердце".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.