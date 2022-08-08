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Переселенка из Херсона рассказала о жизни в оккупации и переезде в столицу

Переселенка из Херсона рассказала о жизни в оккупации и переезде в столицу (фото: пресс-служба фонда Ахметова)
Автор: Илона Свиридова

С начала марта Херсон находится под временной оккупацией врага. С каждым днем город приближается к гуманитарной катастрофе.

Юлия - одна из тех, кому удалось спастись и выехать на подконтрольную Украине территорию, несмотря на отсутствие зеленых коридоров со стороны страны - агрессора.

"До последнего дня мы жили в страхе. Боишься даже выйти на улицу, там просто хаос и безумный беспредел", - вспоминает женщина.

После четырех месяцев жизни под оккупацией Юлии удалось выбраться из города. До начала полномасштабной войны она работала актрисой в Херсонском академическом областном театре кукол.

Теперь женщина ищет новое место работы в Киеве, где вынуждена начинать свою жизнь фактически с нуля.

Сейчас переселенка как никогда нуждается в поддержке, поэтому решила обратиться в одно из районных управлений социальной защиты населения, где и получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за такую помощь. Для нас переселенцев, людей, переживших такой тяжелый путь, это очень необходимо сейчас", - зазнается женщина.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - сСпасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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ХерсонОккупированные территории