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Переселенка з Херсону розповіла про життя в окупації та переїзд до столиці

Переселенка з Херсону розповіла про життя в окупації та переїзд до столиці (фото: прес-служба Фонду Ахметова)
Автор: Ілона Свиридова

З початку березня Херсон знаходиться під тимчасовою окупацією ворога. З кожним днем місто наближається до гуманітарної катастрофи.

Юлія - одна з тих, кому вдалося врятуватися і виїхати на підконтрольну Україні територію, попри відсутність зелених коридорів із боку країни-агресора.

"До останнього дня ми жили в страху. Боїшся навіть вийти на вулицю, там просто хаос і божевільне свавілля", - згадує жінка.

Після чотирьох місяців життя під окупацією Юлії вдалося вибратися з міста. До початку повномасштабної війни вона працювала акторкою в Херсонському академічному обласному театрі ляльок.

Тепер жінка шукає нове місце роботи в Києві, де змушена починати своє життя фактично з нуля.

Нині переселенка як ніколи потребує підтримки, тому вирішила звернутися до одного з районних управлінь соціального захисту населення, де й отримала гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

"Дякую Фонду Ріната Ахметова за таку допомогу. Для нас переселенців, людей, які пережили такий важкий шлях, це дуже необхідно зараз", - зазнається жінка.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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ХерсонОкуповані території