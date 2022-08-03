Переселенец из Северодонецка спроектировал модульный дом: можно собрать за три дня и поставить в любом месте

Оставил в Северодонецке все, чем занимался 20 лет

24 февраля Михаил Ивонин, как и многие другие его соотечественники, вынужден был оставить свой дом и бизнес и уехать. Он с семьей находился в Северодонецке Луганской области и с первых дней город оказался под обстрелами.

Бои за Северодонецк продолжались четыре месяца и оккупантам удалось временно захватить частично разрушенный город.

Ивонин с родными сначала приехал в одно из сел в Хмельницкой области, а через два месяца перебрался в Каменец-Подольский.

Он признается, что почти два месяца приходи в себя и пытался адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Я более 20 лет занимаюсь бизнесом, поэтому стрессовых ситуаций в жизни хватало. Но эта - превзошла все. Ты не понимаешь, как война вообще может происходить. Поэтому два месяца приходили в себя, так как кажется, что это маразм и этого не может быть в 21 столетии. В то время, когда все страны хотят создавать и развивать, есть страна, которая хочет уничтожать", - рассказал предприниматель.

Фото: Михаил Ивонин

В Северодонецке у него остался частный научно-исследовательский и проектный институт, который Ивонин основал еще в 1999 году.

Институт занимался вопросами технической воды на предприятиях, в том числе на Лисичанском НПЗ и Металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе - все сейчас оказалось под временной оккупацией.

После переезда Ивонин подумывал о том, чтобы возобновить работу института, но оказалось, что сделать это сложно. Поэтому решил начать что-то новое.

Решил помогать переселенцам

Михаил Ивонин решил, что новый проект должен быть полезным для людей. По всей Украине много разрушенного жилья, поэтому с командой решил создать конструкцию домов быстрой постройки.

Два месяца шла разработка проекта дома: деревянные блоки, как конструктор, складываются один на другой, а поддерживает их каркас из пенопласта, который также и утепляет дом.

Стоимость такого дома зависит от площади и материалов, из которых будут производить блоки. Ориентировочно квадратный метр стоит 400-500 долларов.

Блоки теперь изготовляет предприятие, которое Михаил Ивонин открыл после своей эвакуации. На производство блоков нужно 2-3 недели. Потом их на поддонах доставляют в нужное место.

Дома могут быть любого размера - в зависимости от желания заказчика.

То есть, проект дома может быть любой - архитектор просто пересчитывает нужную квадратуру на количество блоков.

Фото: facebook.com/ivoninm

Поставить этот дом можно за несколько дней. Ивонин отмечает, что если у человека есть строительные навыки, то он сможет собрать этот домик по инструкции. Если же навыков нет, то за отдельную оплату можно нанять бригаду.

Для работы над этим проектом Ивонин привлек сотрудников своего предприятия, которые выехали из Северодонецка.

"Это те, кто со мной более 20 лет. Люди, с которыми я создавал институт", - говорит предприниматель.

Работает с переселенцами

Проект Михаила Ивонина - коммерческий. Но он ориентируется на переселенцев - людей, которые потеряли дом и не могут вернуться в свои города. Или вынуждены теперь жить в другом регионе.

"Например, человек не планирует возвращаться в Луганскую область, а собирается жить в Винницкой. Или жить в съемном жилье, или заказать такой дом, который будет готов через 2-3 недели", - объясняет Михаил.

Сейчас он работает по индивидуальным заказам для людей в Черновцах, Каменец-Подольском и есть заказы из Литвы.

"Люди сейчас не знают, в течении какого времени завершится война и что будет с их бизнесом. Слишком много неизвестности, поэтому по поводу жилья немного нерешительные. А такие домики можно поставить в любом безопасном месте в Украине", - добавляет предприниматель.

Он отмечает, что из этих домиков можно создать модульный городок, но нужен заказчик. Самостоятельно Ивонин реализовать такой проект не может - он и сам покинул дом и бизнес.

Для модульного городка стоимость может быть ниже - можно комплектовать по четыре домика с двумя совместными стенами.

В будущем Ивонин планирует развивать этот проект. И говорит, что для него важно создавать что-то новое даже в условиях войны.

"Я по своей сути - творец. Сейчас, когда столько разрушений, еще больше хочется творить. Иначе у людей возникнет чувство безысходности, они начнут покидать страну или просто опустят руки. А когда они увидят, что даже во время войны что-то создается, что это путь для восстановления Украины, то это поднимает моральный дух всех жителей", - объяснил Ивонин.