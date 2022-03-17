Как пересечь границу с домашними животными: какие документы могут понадобиться

Укрзализныця упростила правила проезда по стране с животными – в связи с военным положением. Владельцу животного желательно иметь при себе хотя бы ветеринарный паспорт и переноску на каждого животного.

Также в пресс-службе Укрзализныци просят всех пассажиров не оставлять животных одних и обязательно забирать их с собой.

Как выехать с животным за пределы Украины

В каждой стране существуют свои правила для въезда с животными. В большинстве стран ЕС они не сильно отличаются. Это:

Наличие микрочипа

Вакцинация от бешенства

Свежий тест на отсутствие бешенства

Ветеринарный паспорт

Однако, если соблюсти все правила у вас нет возможности – не отчаивайтесь и не бросайте животное на произвол судьбы. Есть и другие варианты. Если у вас не хватает каких-то документов на животного, нужно уведомить об этом сотрудника польской пограничной службы, таможенной администрации или полицию при пересечении границы.

1. Если вы еще не знаете, где будете жить в стране, заполните онлайн-декларацию на животного на сайте Кабмина. Эта информация попадет к районному ветеринару, и он поможет оформить все документы.

2. Если вы не можете указать будущий адрес проживания, то заполненную декларацию вам нужно иметь с собой. Все необходимые манипуляции с животным проведет дежурный ветеринар сразу после пересечения границы. Все расходы покрываются из госбюджета Польши.

3. Заполните разрешение на перемещение сопровождающего животного на территорию ЕС, если страна является пунктом назначения.

4. Если вы собираетесь ехать дальше, то вам нужно заполнить разрешение на транзит через государство-члена ЕС.

5. Если вы пересекли границу без всех этих процедуры, то сразу по прибытии в место назначения вам необходимо обратиться в ближайшую ветеринарную клинику. Там помогут с документами и расскажут все правила.

6. Для животных в возрасте до 8 месяцев – нужно заполнить только заявку.

Пересечения границы с другими животными

Если у вас грызуны, рептилии или земноводное, а также другие виды домашних питомцев – то в Польше сейчас освободили от получения разрешения ветеринарного врача.

Стоит отметить, что упрощенную процедуру используют также в Венгрии и Румынии. Все необходимые документы помогают сделать на границе.

На границе со Словакией есть нюансы: животные без документов, чипа и прививок должны отправиться на 5-дневный карантин. Владельцам нужно заполнить специальную форму на границе, которая передается в государственную ветеринарную администрацию SVPS (SEPS) и там определят конкретную станцию, где животное будет проходить карантин.

Границу с Чехией также можно пересечь без чипов и документов. Однако в течение 72 часов питомца должен осмотреть ветеринар и сделать проверку на бешенство. Также действует карантин – на срок от 5 до 10 дней. На 10 день делают прививку и выдают сертификат.