Як перетнути кордон з домашніми тваринами: які документи можуть знадобитися

Укрзалізниця спростила правила проїзду по країні з тваринами - у зв'язку з воєнним станом. Власнику тварини бажано мати при собі хоча б ветеринарний паспорт і перенесення на кожну тварину.

Також у пресслужбі Укрзалізниці просять усіх пасажирів не залишати тварин одних і обов'язково забирати їх із собою.

Як виїхати з твариною за межі України

У кожній країні існують свої правила для в'їзду з тваринами. У більшості країн ЄС вони не сильно відрізняються. Це:

Наявність мікрочіпа

Вакцинація від сказу

Свіжий тест на відсутність сказу

Ветеринарний паспорт

Однак, якщо дотримати всі правила у вас немає можливості – не впадайте у відчай і не кидайте тварина напризволяще. Є й інші варіанти. Якщо у вас не вистачає якихось документів на тварину, потрібно повідомити про це співробітника польської прикордонної служби, митної адміністрації або поліцію при перетині кордону.

1. Якщо ви ще не знаєте, де будете жити в країні, заповніть онлайн-декларацію на сайті Кабміну. Ця інформація потрапить до районного ветеринара, і він допоможе оформити всі документи.

2. Якщо ви не можете вказати майбутню адресу проживання, то заповнену декларацію вам потрібно мати з собою. Всі необхідні маніпуляції з твариною проведе черговий ветеринар відразу після перетину кордону. Всі витрати покриваються з держбюджету Польщі.

3. Заповніть дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС, якщо країна є пунктом призначення.

4. Якщо ви збираєтеся їхати далі, то вам потрібно заповнити дозвіл на транзит через державу-члена ЄС.

5. Якщо ви перетнули кордон без всіх цих процедури, то відразу після прибуття в місце призначення вам необхідно звернутися в найближчу ветеринарну клініку. Там допоможуть з документами й розкажуть всі правила.

6. Для тварин віком до 8 місяців - потрібно заповнити тільки заявку.

Перетину кордону з іншими тваринами

Якщо у вас гризуни, рептилії або земноводне, а також інші види домашніх вихованців – то в Польщі зараз звільнили від отримання дозволу ветеринарного лікаря.

Варто відзначити, що спрощену процедуру використовують також в Угорщині та Румунії. Всі необхідні документи допомагають зробити на кордоні.

На кордоні зі Словаччиною є нюанси: тварини без документів, чіпа і щеплень повинні відправитися на 5-денний карантин. Власникам потрібно заповнити спеціальну форму на кордоні, яка передається в Державну ветеринарну адміністрацію SVPS (SEPS) і там визначать конкретну станцію, де тварина буде проходити карантин.

Кордон з Чехією також можна перетнути без чіпів і документів. Однак протягом 72 годин вихованця повинен оглянути ветеринар і зробити перевірку на сказ. Також діє карантин - на термін від 5 до 10 днів. На 10 день роблять щеплення і видають сертифікат.