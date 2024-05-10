Пересадка кімнатних рослин: коли краще та як зрозуміти, що пора
Багато кімнатних рослин походять з тропічних регіонів і потребують великої кількості світла або води. Для того, щоб вони росли міцними та залишались здоровими, їм потрібен регулярний догляд та правильна заміна ґрунту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.
Як часто замінювати ґрунт
Це залежить від виду рослини. Швидше зростаючі кімнатні рослини потребують щорічної пересадки. Рослини, що повільніше ростуть, як-от кактуси та сансевієрії можна пересаджувати раз у півтора-два роки.
Весна - це гарний час для пересадки кімнатних рослин із використанням свіжого ґрунту. У цей час є велика кількість сонячного світла, тому рослини матимуть значний ріст коренів, що вимагатиме посадки їх у більший горщик.
Пересадка також необхідна, коли:
- рослина виглядає висохлою і легко виймається з горщика, коли ви намагаєтеся її дістати
- ви поливаєте рослину, і вода тече на дно горщика, то це означає, що більше не залишається органічних матеріалів для утримання вологи
- рослина погано росте і починає жовтіти
- ґрунт стає занадто твердим на дотик
- ви бачите багато корінців, що ростуть із дренажного отвору на дні горщика
Чим корисне регулярне пересадження
Регулярне пересадження необхідне для здорового росту рослин. Коріння рослини в горщику з часом розростається та горщик стає занадто тісним. Як результат, коріння проростає до стінок горщика, а зростання над ґрунтом уповільнюється.
Більші рослини можна пересаджувати кожні чотири-п’ять років. Виберіть для цього горщик більшого розміру. Коріння отримає змогу розвиватися, а листя у свіжому та пухкому ґрунті стане більшим і міцнішим.
Вранці чи ввечері?
Найкраще процедуру проводити з 16:00 до 20:00. За ніч рослина адаптується до нових умов.
Рано вранці квітка лише прокинулася і не готова до стресових ситуацій. Вдень же підвищується температура повітря, а сама рослина перебуває на самому піку активності. Це впливає на швидкість розвитку після пересадки.
Раніше ми повідомляли про 5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнати.
Також ми писали, чому не варто тримати герань в оселі.