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Пересадка кімнатних рослин: коли краще та як зрозуміти, що пора

П'ятниця 10 травня 2024 11:03
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Пересадка кімнатних рослин: коли краще та як зрозуміти, що пора Фото: як часто потрібно пересаджувати кімнатні рослини (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато кімнатних рослин походять з тропічних регіонів і потребують великої кількості світла або води. Для того, щоб вони росли міцними та залишались здоровими, їм потрібен регулярний догляд та правильна заміна ґрунту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Як часто замінювати ґрунт

Це залежить від виду рослини. Швидше зростаючі кімнатні рослини потребують щорічної пересадки. Рослини, що повільніше ростуть, як-от кактуси та сансевієрії можна пересаджувати раз у півтора-два роки.

Весна - це гарний час для пересадки кімнатних рослин із використанням свіжого ґрунту. У цей час є велика кількість сонячного світла, тому рослини матимуть значний ріст коренів, що вимагатиме посадки їх у більший горщик.

Пересадка також необхідна, коли:

  • рослина виглядає висохлою і легко виймається з горщика, коли ви намагаєтеся її дістати
  • ви поливаєте рослину, і вода тече на дно горщика, то це означає, що більше не залишається органічних матеріалів для утримання вологи
  • рослина погано росте і починає жовтіти
  • ґрунт стає занадто твердим на дотик
  • ви бачите багато корінців, що ростуть із дренажного отвору на дні горщика

Чим корисне регулярне пересадження

Регулярне пересадження необхідне для здорового росту рослин. Коріння рослини в горщику з часом розростається та горщик стає занадто тісним. Як результат, коріння проростає до стінок горщика, а зростання над ґрунтом уповільнюється.

Більші рослини можна пересаджувати кожні чотири-п’ять років. Виберіть для цього горщик більшого розміру. Коріння отримає змогу розвиватися, а листя у свіжому та пухкому ґрунті стане більшим і міцнішим.

Вранці чи ввечері?

Найкраще процедуру проводити з 16:00 до 20:00. За ніч рослина адаптується до нових умов.

Рано вранці квітка лише прокинулася і не готова до стресових ситуацій. Вдень же підвищується температура повітря, а сама рослина перебуває на самому піку активності. Це впливає на швидкість розвитку після пересадки.

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