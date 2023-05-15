Без перерви на декрет. Як поєднувати вагітність і успішний бізнес в Україні

І тут найважливіше, на що я раджу звернути увагу, - лояльність.

Вона формується не за один день, зазвичай на це потрібно щонайменше пів року. Але кожна людина, яка має більший чи менший вплив на твій успіх, має бути тобі віддана і діяти у твоїх і ваших спільних інтересах.

На те, щоб виростити сильних фахівців, здатних підхопити управління найважливішими процесами, коли ти не в змозі займатися роботою, зазвичай йде близько двох років. Тому я й кажу, що вагітність - серйозний проєкт, до якого треба заздалегідь готуватися.

Звісно, ти можеш сказати, що світ пришвидшується. Частину роботи вдається прописати та зафіксувати у вигляді скриптів/сценаріїв, частину - автоматизувати, перекласти на роботів, що досить надійно та зручно. Однак без участі інших людей, відданих тобі, не обійтися. Не очікуй, що відданість з'явиться сама собою. Краще усвідомлено вкладайся в неї - і створи коло людей, яким можеш довіряти.

Отже, якщо ти плануєш вагітність, варто заздалегідь підготувати людей, які будуть частково, а іноді і повністю підміняти тебе в моменти, коли вся твоя увага буде спрямована на сім'ю. В ідеалі кожна людина, з якою ти пов'язана роботою, повинна тебе поважати, в першу чергу - як особистість, а вже потім - як лідера.

Чому саме так? Тому що, коли в тобі бачать лише керівника, нехай і навіть прекрасного, чи будуть вони готові зрозуміти тебе і підтримати, коли ти не можеш підняти трубку, тому що вкладаєш дитину спати? Навіщо їм проявляти розуміння і підтримку?

Якщо тебе не поважають, як людину, якщо у вас різні погляди на життя та цінності, то дуже вірогідно, що ваше співробітництво принесе розчарування і взаємні претензії. Це - не те, що нам потрібно.

Новину про вагітність не можна подавати як особисту проблему, через яку ти збираєшся завантажити всіх додатковою роботою.

Навпаки! Співробітники повинні розуміти: керівниця чекає на малюка. Це її новий проєкт. Вона не зможе брати участь у поточній діяльності настільки сповна, як раніше, тому нам відкриваються можливості кар'єрного зростання. Наш керівник розвиватиметься як особистість і мама. А ми ростимемо разом із нею - як професіонали. Виходить, що вагітність шефа - найкраще, що могло статися із підприємством.

Лояльність команди не можна купити за гроші, але можна збільшити. Так, я підняла зарплату тим співробітникам, хто під час мого декрету почав працювати більше і вирішувати складніші завдання - думаю, рішення було справедливим. Але не гроші змушують їх приймати виважені рішення за моєї відсутності і діяти з усією можливою віддачею, а повага. Повага до мене та нашої спільної справи.

Людям справді важливе ваше ставлення до них, від цього багато в чому залежить їхня відданість і рівень вмотивованості. Один менеджер, який по-справжньому бажає працювати, може замінити 5-6 тих, хто прийшов працювати "для галочки".

Проводь тімбілдінги, говори з колегами, слухай їх. Тобі потрібно знати, про що вони мріють і які складнощі долають, чи планують вони створювати чи збільшувати сім'ї найближчим часом, які у них кар'єрні амбіції та людські цінності. Все це вплине на існування і розвиток твого бізнесу, особливо - коли ти почнеш більше уваги приділяти родині.

Окремі фахівці - найсильніші - повинні вміти перебрати на себе твої функції, якщо цього вимагатиме ситуація. Число таких співробітників залежить від розмірів компанії, відділу або проєкту, яким ти керуєш, але їх має бути не більше 7-8 осіб. Це максимальна кількість людей, з якими дійсно зручно підтримувати ефективну робочу комунікацію.

У моєму випадку для підприємства у 60 співробітників знадобилося чотири сильні професіонали: операційний та комерційний директори, директор з виробництва та керівник лабораторії. Кожному з четвірки я могла довіряти, як самій собі. Набір позицій теж невипадковий: люди займають ключові посади, саме від них залежить виживання та успіх бізнесу. Вони підхопили усі процеси.

У будь-якому випадку, я раджу сприймати вагітність та виховання дитини, як серйозний проєкт, паралельний до бізнесу. Щоб обидва проєкти стали успішними, необхідно заздалегідь налагодити усі процеси. Потурбуйся про відданість твоєї великої чи маленької команди. Почни плекати лояльність співробітників якомога раніше, в ідеалі - за рік-два до вагітності, в крайньому разі - хоча б за півроку.

Важливий момент: навіть якщо ця лояльність є, і у вас крута команда, я не раджу поєднувати очікування малюка з грандіозними стартапами чи масштабними змінами у житті фірми. Вагітність - велике навантаження для організму. Гормональне тло постійно змінюється. Через це майбутні мами часто схильні надмірно емоційно реагувати на новини та події, відчувати труднощі із прийняттям ефективних ділових рішень.

Я говорю з упевненістю, бо сама припустилася подібної помилки. Коли я була вагітна першою дитиною, моя компанія з торгової перетворювалася на виробничу. Це було складним та новим для мене. Побачивши, до яких фінансових результатів привели вжиті під впливом гормонів та емоцій кроки, я засмутилася. Знадобились місяці, щоб повернути рівень продажів до попередніх показників. Тепер я точно знаю: вагітність може бути гарним часом для того, щоб продовжувати або розвивати вже розпочаті бізнес-проєкти. До них можна додати і якийсь новий, але тільки якщо він легкий. Ризиковані завдання “з викликом” краще відкласти доти, коли дитині виповниться хоча б рік.