Переработал: "Слуга народа" уснул на заседании Верховной Рады (фото)

Журналисты зафиксировали народного депутата от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Алексея Устенко, который уснул прямо в сессионном зале Верховной Рады. Снимок разместил на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

На снимке видно, как молодой народный депутат Устенко облокотился на свой локоть и прилет прямо на рабочем месте.

"Устал", - так прокомментировал фотографию Ян Доброносов.

Депутат Алексей Устенко уснул в Верховной Раде (Фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Пользователей этот снимок рассмешил, и они предположили, что Алексей Устенко просто не выдержал напряженной работы. Некоторые заметили в руках у народного избранника телефон и предположили, что таким образом он просто спрятался, чтобы фотографам не было видно его переписку.

Не, ну а че? Молодой, зеленый – ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь.

Бидося. Может молоко выдавать за плохие условия работы?

Эхх, молодежь, тебе в таком возрасте ночами бухать, девчонок мацать, а он херней там страдает.

А что вы думали? Легко нардепом быть?

Это оборона телефона от вездесущих камер.

Он просто не палится, вот и все, а вы тут развели!

Залег с телефоном, чтобы Ян не сфотографировал, что там.

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Алексей Устенко был выбран народным депутатом Украины в 2019 году по списку от партии "Слуга народ" под номер 86. Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Является основателем нескольких аграрных предприятий. В предыдущем созыве Верховной рады был помощником нардепа Валерия Дубиля от ВО "Батькивщина".

Кроме того, Алексей Устенко – сын Олега Устенко, внештатного советника (по экономическим вопросам) президента Украины Владимира Зеленского.