Перепутал остановку: в Запорожье отец бросил ребенка в автобусе

В Запорожье произошла странная ситуация с мужчиной и его дочерью. Мужчина оставил свою дочку в маршрутном автобусе и вышел. А потом кинулся к патрульным полицейским за помощью.

Как сообщили на странице патрульной полиции Запорожской области на Facebook, к ним подошел мужчина и рассказал, что забыл ребенка в маршрутном автобусе. Он попросил о помощи и предупредил сотрудников правоохранительных органов о том, что его дочка не разговаривает.

По рассказу мужчины, они приехали в город вместе с семилетней дочерью. Они вместе сели в маршрутный автобус. Увидев нужную остановку, мужчина вскочил и выбежал из салона.

На улице он огляделся и понял, что остановку перепутал. Кроме того, он обнаружил, что рядом с ним нет его маленькой дочери. Он забыл девочку в общественном транспорте.

Перепугавшись, он тут же обратился к патрульным полицейским с просьбой о помощи и объяснил, что его девочка не разговаривает.

Фото: Полиция Запорожской области

Сотрудники правоохранительных органов начали останавливать все автобусы нужного маршрута и в одном из них обнаружили перепуганного ребенка. А вот горе-папаше грозит штраф. На него составили административный протокол.