Переплутав зупинку: у Запоріжжі батько кинув дитину в автобусі

У Запоріжжі сталася дивна ситуація з чоловіком і його дочкою. Чоловік залишив свою доньку в маршрутному автобусі та вийшов. А потім кинувся до патрульних поліцейських за допомогою.

Як повідомили на сторінці патрульної поліції Запорізької області на Facebook, до них підійшов чоловік і розповів, що забув дитину в маршрутному автобусі. Він попросив про допомогу і попередив співробітників правоохоронних органів про те, що його донька не розмовляє.

За оповіданням чоловіка, вони приїхали в місто разом з семирічною донькою. Вони разом сіли у маршрутний автобус. Побачивши потрібну зупинку, чоловік схопився і вибіг з салону.

На вулиці він озирнувся і зрозумів, що зупинку переплутав. Крім того, він виявив, що поряд з ним немає його маленької доньки. Він забув дівчинку в громадському транспорті.

Перелякавшись, він тут же звернувся до патрульних поліцейських з проханням про допомогу і пояснив, що його дівчинка не розмовляє.

Фото: Поліція Запорізької області

Співробітники правоохоронних органів почали зупиняти всі автобуси потрібного маршруту і в одному з них виявили перелякану дитину. А от горе-татусю загрожує штраф. На нього склали адміністративний протокол.