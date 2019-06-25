Перепрыгнул забор: под Киевом бойцовский пес набросился на пенсионерку (фото)

Собака набросилась на пожилую женщину и сильно порвала пенсионерку. Инцидент произошел под Киевом в Василькове. 77-летнюю пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом левого плеча и множественными ранами верхних и нижних конечностей от укусов, рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что пес бойцовской породы смог оторваться с привязи. После этого собака выпрыгнула за пределы двора частного домовладения и атаковала женщину, которая в это время проходила мимо дома.

Неравнодушные прохожие помогли пенсионерке и вызвали скорую помощь.

Под Киевом бойцовский пес набросился на пенсионерку (фото: kv.npu.gov.ua)

На месте происшествия работали экипажи реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.

Правоохранители добавили, что сейчас пес находится под строгим надзором и ограниченным передвижением.

Было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Начато досудебное расследование.

Собака напала на 77-летнюю женщину в в Василькове (фото: kv.npu.gov.ua)

Как сообщалось ранее, в мае в селе Александровка под Одессой две большие собаки породы алабай (среднеазиатская овчарка) набросились на школьника и нанесли ему серьезные травмы. Медики диагностировали у мальчика рваные раны на спине, на руке, на бедре и на левой стороне лица - только лишь на голове врачи поставили 23 шва.

Также мы писали о том, что в Бердянске стая бездомных собак напала на женщину с маленьким ребенком. Мать пыталась защитить своего малыша и стала обороняться, взяв на себя основной удар.

Напомним, что не так давно под Кропивницким из-за укуса домашней собаки умер мужчина.