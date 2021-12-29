Как не переплачивать за конфеты к празднику в супермаркетах: поучительное видео

Эксперт провел предновогоднюю "ревизию" товаров в гипермаркете одной из популярных сетей и рассказал, как каждый может проверить реальную стоимость конфет в праздничных сладких наборах, и убедиться в их наценках "под елочку".

На каждом наборе на упаковке можно увидеть состав конфет, которые в него входят. Если пройтись вдоль рядов с кондитеркой можно отыскать все или почти все такие сладости, собрать аналогичное их количество и взвесить на торговых весах с печатью этикеток.

Тут стоит обратить внимание, на подарочном наборе указывается срок годности - он один для всех сладостей, но ведь ассорти состоит из разных конфет с различной начинкой (где-то чернослив, где-то карамель, где-то просто шоколад). Так, выбирая самостоятельно с общих полок сладости, у покупателя больше возможностей выбрать более свежие конфеты, а не залежавшиеся - что безопаснее.

Кстати, в магазинах также продают и праздничные упаковки-пакеты (в данном случае - тоже с новогодними рисунками). Несмиянов взял такую для собственного набора по цене около 7 гривен.

Еще один момент, который стоит учитывать при сравнительном анализе цены на сладости в коробке и подобранных самому - по весу некоторые конфеты на развес придется брать в большем количестве, так как автомат имеет определенный порог по весу (порой 3 штучки он не увидит, и следует добавить еще одну-другую).

Но даже при этом в итоге стоимость вашего набора конфет - по весу и составу аналогичного той же праздничной коробке - на кассе выходит приблизительно на треть дешевле (у Несмиянова получилась экономия в 50 гривен: свой набор стоил под сотню против уже составленного с ценой 150 гривен).

Сложно не согласиться с экспертом - разница ощутимая, особенно с учетом предстоящих других новогодних трат в комплексе.

Видео: эксперт объяснил, почему в магазинах собирать новогодний сладкий набор выгоднее и безопаснее