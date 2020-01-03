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Переписали так переписали: Зеленского обвинили в плагиате

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 08:46
Переписали так переписали: Зеленского обвинили в плагиате
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Филологи нашли сходство новогодней речи Зеленского со знаменитой статьей

Новогодняя речь президента Украины Владимира Зеленского вызвала немало дискуссий среди пользователей социальных сетей. Одним понравился новый формат обращения к народу, а другим – категорически не понравилось то, что сказал Зеленский в новогоднюю ночь.

А вот учительница украинского языка и литературы Юлия Йонец обратила внимание на сходство текста речи со знаменитой статьей классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?"

Она написала, что спичрайтер, который писал речь президента, переиначил ключевой смысл статьи Самчука.

"Пока ждешь бой курантов, одним ухом слушаешь. О языке, улицах, богах…О чтении, паспортах и Шевченко. Слушаешь, а он, филологический мозг, работает и не может понять: где это я уже слышал и что не так? А потом бамммццц! Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Уласа Самчука "Нарід чи чернь?" Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтении. О "кто я", человеческом достоинстве и национальном сознании", - написала педагог.

Переписали так переписали: Зеленского обвинили в плагиатеОна отметила, что не знает, кто является автором обращения президента, но, по ее мнению, этот человек явно знаком с творчеством Самчука. Однако с первоисточником сильно поработали.

"Уважение. Круто с первоисточником поработали. Переписали так переписали. Творчески. Особенно задело о "какая разница". Красиво переиначили", - заметила Йонец.

Переписали так переписали: Зеленского обвинили в плагиате

Отрывок из статьи Уласа Самчука

Сходство новогодней речи со статьей Самчука заметили и другие люди. Писательница Оксана Забужко отметила, что в данном случае интересен не столько плагиат, сколько переворачивание смысла взятого текста.

Переписали так переписали: Зеленского обвинили в плагиате

Виктория Войцицкая считает, что такой плагиат является низкокачественным и лучше бы для спича взяли цитату из оригинального текста.

Переписали так переписали: Зеленского обвинили в плагиате

А вот политик и общественный деятель Николай Томенко предложил отменить традиционные новогодние обращения президента Украины. Об этом он сказал в комментарии для издания OBOZREVATEL.

"Вопрос не в том, прикольное или неприкольное обращение. Честно говоря, друзья, это чистый "совок". Нафига нам эти новогодние обращения? Никого не смотрю. Я с друзьями встречаюсь, зачем мне политические речи, да еще и в новогоднюю ночь? Если президент хочет, пусть в Youtube или в Офисе президента выставит. Кто фанат президента – посмотрит. Порошенко, Тимошенко, если хотят, пусть в Youtube выставят. У нас это как очень важная история. Я бы их отменил, ликвидировал", - сказал Томенко.

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