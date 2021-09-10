Перепады температуры почти в 15 градусов: какая погода ждет Украину сегодня

На востоке страны сухо и солнечно, без осадков. Ночью в регионе от +6 до +10 градусов, местами до +11 градусов. Днем прогреется до +24 +26 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, возможно усиление ветра. Ночью от +10 до +14 градусов, днем сухо и солнечно, от +22 до +26 градусов. В Крыму ясно, небольшой ветер, ночью +10 +12 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, возможен небольшой ветер. Ночью +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

В западной части страны солнечно и сухо, без осадков, ожидается усиление ветра. Ночью в регионе от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов.

В центральной части страны без осадков, возможен ветер. Ночью от +8 до +11 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 10 сентября

Погода в Киеве

В Киеве 10 сентября будет сухо и солнечно, без осадков, возможно усиление ветра. Ночью в столице от +10 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов.

На выходных в Киеве будет тепло, возможна пасмурная погода. Ночью от +12 до +14 градусов. С 15 сентября в столице синоптики прогнозируют резкое похолодание, дневная температура упадет до +16 +18 градусов, возможны осадки.

Карта погоды в Киеве на 10 дней