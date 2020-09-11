Перепады до 20 градусов: синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных будет очень холодной по ночам, и умеренно теплой днем

Погода в Украине в субботу и воскресенье покажет украинцам по-настоящему осенний характер из-за резких скачков температуры. Речь идет о перепадах почти в 20 градусов между дневными и ночными "градусами". А вот осадков в ближайшие дни не будет - в стране продолжает царить антициклон.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали украинцам новый прогноз. Суббота, 12 сентября, будет холодной - от +21 до +25 днем и +7+11 ночью. Но на юго-востоке и Закарпатье теплее - от +24 до +29 градусов, ночью +13+17.

В Киеве днем в субботу солнечно без осадков, ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью от +9 до 11.

Погода в Украине 12 сентября (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 13 сентября, будет больше облаков, но осадки все же не предвидятся. Днем потеплеет - от +23 до 29. А ночь с субботы на воскресенье все еще холодно - будет +9+14, на Севере и вовсе +6+9 градусов, а на Юге - от +13+17.

В Киеве потеплеет до +25+27, ночью свежо - от +9 до +11, без осадков, безветренно.

Погода в Украине 13 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Украину во второй половине сентября придет резкое похолодание.

Также синоптики рассказали, когда в Украину придет бабье лето.