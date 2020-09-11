Перепади до 20 градусів: синоптики шокували прогнозом погоди в Україні

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних буде дуже холодною ночами, і помірно теплою вдень

Погода в Україні в суботу і неділю покаже українцям по-справжньому осінній характер через різкі стрибки температури. Мова йде про перепади майже в 20 градусів між денними і нічними "градусами". А ось опадів у найближчі дні не буде - в країні продовжує панувати антициклон.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали українцям новий прогноз. Субота, 12 вересня, буде холодною - від +21 до +25, вдень +7+11 вночі. Але на південному сході і Закарпатті тепліше - від +24 до +29 градусів, вночі +13+17.

У Києві вдень в суботу сонячно, без опадів, вітер від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вдень +21+23, вночі від +9 до 11.

Погода в Україні 12 вересня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 13 вересня, буде більше хмар, але опади все ж не передбачаються. Вдень потеплішає - від +23 до 29. А ніч з суботи на неділю все ще холодно - буде +9+14, на Півночі і зовсім +6+9 градусів, а на Півдні - від +13+17.

У Києві потеплішає до +25+27, вночі свіжо - від +9 до +11, без опадів, безвітряно.

Погода в Україні 13 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україні у другій половині вересня прийде різке похолодання.

Також синоптики розповіли, коли в Україну прийде бабине літо.