На Украину надвигается резкое похолодание: названа дата

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода во второй половине сентября в Украине порадует не всех

Погода в Украине начнет ухудшаться во второй половине месяца. Синоптики обновили карты и предупредили, что после 17-18 сентября во многих регионах ожидаются дожди и резкое снижение температуры.

По данным портала Gismeteo, на востоке Украины до 19 сентября будет тепло и солнечно, а вот после – дневная температура воздуха упадет до +12 +14 градусов, ночью до +6 +8 градусов. Ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Конец сентября будет прохладным, +10 +13 градусов и с большим количеством осадков.

Карта погоды на сентябрь в Харькове

В южные области грозы и дожди придут также после 19 сентября. Однако там температура снизится на пару дней, а потом будет снова тепло. Ночью в регионе ожидается от +13 до +17 градусов, днем температура упадет до +16 градусов, но потом снова поднимется до +20 +23 градусов. Существенное похолодание на юге ожидается только к началу октября.

Карта погоды на сентябрь в Одессе

На севере Украины тепло продержится до 18 сентября, а потом наступит сезон гроз, ливней и кратковременных дождей. Ночная температура упадет до +5 +14 градусов, днем также будет прохладно, от +12 до +13 градусов. После 25 сентября температура начнет падать еще больше и конец месяца будет холодным, +11 +13 градусов днем. Также ожидается много дождей.

Карта погоды на сентябрь в Чернигове

В западных областях грозы придут уже 17 сентября, а после 19 числа температура воздуха резко упадет, до +11 градусов. Потом немного потеплеет, но уже после 24 сентября снова станет холодно, от +13 до +16 градусов. В конце месяца похолодает до +9 градусов. Также синоптики прогнозируют ливни, затяжные дожди и грозы.

Карта погоды на сентябрь во Львове

В Киеве солнечная и теплая погода продержится до 18 сентября, а потом ожидаются дожди, грозы и резкое снижение температуры воздуха до +12 +16 градусов. Конец сентября в столице будет с проливными дождями и холодом. Ночью +5 +10 градусов, днем от +9 до +14 градусов.

Карта погоды на сентябрь в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю и пообещали летнее тепло.

А также мы рассказывали о том, что украинцам спрогнозировали два бабьих лета этой осенью.