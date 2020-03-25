Перепады до 20 градусов: синоптики ошарашили новым прогнозом погоды

Погода в Украине в скором времени кардинально изменится. Жителям страны стоит приготовиться к резким перепадам температур - днем будет очень тепло и солнечно, а ночью показатели термометров могут опускаться до нуля, а местами и ниже. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра.

Такой погоды стоит ждать уже 28-29 марта, а пока в Украине понемногу начнет теплеть. Завтра, 26 марта, синоптики прогнозируют от +7 до +13, ночью заморозки до -4 градусов, кроме Юга с 0... +3. Осадки не предвидятся

В Киеве в четверг будет от +8 до +10, ночью ожидается -2... -4 градуса, без осадков.

Погода в Украине 26 марта (фото: meteo.gov.ua)

27 марта станет существенно теплее - от +11 до +15 днем, ночью около нуля, кроме Юга, где будет +3+6. Будет солнечная погода без осадков.

Погода в Украине 26 марта (фото: meteo.gov.ua)

А в субботу 28 марта ожидается очень солнечный и теплый день с показателями от +12 до +17, но при этом к ночи будет сильный перепад температур - разница между дневной и ночной температурой - почти двадцать градусов. Местами даже заморозки - до -1 градуса.

Похожая синоптическая ситуация будет и в воскресенье, 29 марта. Но будет немного больше облаков.

Погода в Украине 28 и 29 марта (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик дал прогноз новых погодных аномалий, которые ждут Украину летом.