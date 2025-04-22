Переодягатися чи ні? Лікарі розповіли, чи несе одяг з вулиці загрозу для здоров'я

Чому варто переодягатися після приходу додому

Лікар Джеймс Матос сказав, що, хоча немає остаточних доказів того, що зміна одягу відразу після прибуття додому значно зменшує вплив мікробів, але цілком варто його зняти.

Дослідження показали, що бактерії можуть виживати до 206 днів на поліестері та до 90 днів на інших тканинах, включаючи деякі бавовняні та матеріали, виготовлені із суміші волокон.

Віруси можуть залишатися інфекційними на текстильних виробах від двох до чотирьох тижнів. Наукові дані показують, що віруси грипу можуть жити на тканині від менше 30 хвилин до одного тижня, залежно від конкретного вірусу.

Що стосується бактерій, то Bordetella Pertussis (або коклюш) живе на матеріалі від трьох до п'яти днів. Escherichia coli (E. Coli) зберігається на тканині від чотирьох годин до восьми тижнів.

Дерматолог Ханна Копельман розповіла, що людям, які мають такі захворювання, як екзема або акне, варто звести до мінімуму тривалий контакт із забруднювачами, які вони можуть отримати з зовнішнього середовища, включаючи ті, які можуть потрапити на їхній одяг.

Збудниками екземи є пилок, цвіль і випари автомобілів.

Де найбільше можна підчепити мікробів

Кожного разу, коли ми виходимо на вулицю, а особливо в людному громадському місці, ми піддаємося впливу різноманітних мікробів, деякі з яких потенційно можуть викликати у нас захворювання.

Тому запобігання потраплянню забруднюючих речовин з громадського місця в дім є ключовим заходом боротьби з інфекцією.

Місця, де вплив бактерій, грибків і вірусів збільшується, включають громадський транспорт (зокрема сидіння) і робочі місця, особливо коли мова йде про тканину. Обтягнуті тканиною лавки або сидіння в поїздах і автобусах потенційно можуть утримувати більше хвороботворних мікроорганізмів, ніж зроблені з дерева або пластику.

Зміна одягу - найкращий спосіб запобігти зараженню?

Миття рук і обличчя залишається найкращим способом значно зменшити ймовірність того, що ви підхопите вірус або застуду.

І якщо ви не можете потурбуватися про зміну одягу, варто принаймні звернути увагу на два предмети, які часто заражаються - сумочку та телефон. Гаманець або сумка можуть накопичувати бактерії, якщо їх розмістити на громадських поверхах, прилавках ресторанів і у ванній.

Регулярне очищення дна сумки зменшить надлишок бактерій у домі.