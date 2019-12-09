Переодягалася старенькою: у Запоріжжі викрили нахабну жебраку (відео)

У Запоріжжі викрили жебрачку (колаж: РБК-Україна)

У Запоріжжі викрили "бабусю", що просила милостиню під супермаркетом

У Запоріжжі викрили жебрачку, яка прикидалась немічною пенсіонеркою. Молода жінка ходила, спираючись на палицю, і скаржилася на мізерну пенсію.

Промишляла вона під магазином в Шевченківському районі. А назбиравши достатню кількість коштів, йшла за магазин, де перетворювалася на свій початковий вигляд.

Потім вона заходила в цей же магазин, де скуповувалася не самими дешевими продуктами і запасалась цигарками.

Очевидці, що кожен день спостерігали за метаморфозами "бабусі", вирішили викрити її. Дві жінки зловили її в момент переодягання з бабусі на молоду жінку і виклали відео в мережу.

"Обурює, що вона молода, а не хоче заробляти чесним шляхом. За такі гроші багато хто тяжко працює. А в сумках у неї потім така їжа, яку я собі не дозволяю на свою зарплату", - розповіла очевидиця викриття.

В Запоріжжі викрили жебрачку (відео: YouTube/Портал Акцент)

Користувачі мережі в коментарях обурені цим кричущим інцидентом. Втім, дехто вступився за "бабусю", вважаючи, що "просити - це теж робота".

Ну, і що цим двом завидно? Просити це теж праця.

Актриса, їй пряма дорога в театр і вчитися не треба.

Дівчулі - красава! Ось вона карма!

Воно конєшна так... А якщо вже говорити чесно... Вона що, когось образила? Чи обікрала?

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